Россия поставит оружие в Африку на четыре миллиарда долларов

Россия поставит в Африку оружие на четыре миллиарда долларов в 2019 году. Такое заявление сделал глава Рособоронэкспорта Александр Михеев, передает РИА Новости.

«В этом году у нас запланирована отгрузка в африканские страны где-то на четыре миллиарда долларов», — приводит слова агентство. Среди получателей называются Мозамбик, Руанда, Ангола, Уганда и еще 16 стран. По словам Михеева, речь идет о технике ВВС и ПВО, стрелковом оружии, противотанковых ракетных комплексах и бронетанковой технике.

21 октября сообщалось, что остаток долга Эфиопии перед Россией в размере 163,6 миллиона долларов вскоре спишут по схеме «долг в обмен на развитие». Президент России Владимир Путин также напомнил, что Москва списала африканским странам накопившиеся за советский период долги в размере около 20 миллиардов долларов.

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