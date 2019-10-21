Путин рассказал о конкуренции с другими странами в Африке

Президент России Владимир Путин рассказал, что готов к конкуренции с другими странами за развитие сотрудничества с Африкой. Его интервью опубликовано на сайте Кремля.

По словам российского лидера, в налаживании отношений с африканскими странами сегодня заинтересована не только Россия, но и США, Китай, Индия, Турция, государства Персидского залива, Япония и ряд других стран. Он считает, что это связано с огромными ресурсами и экономическим потенциалом, которым обладает континент.

Путин заявил, что западные государства запугивают и шантажируют африканские страны, а также мешают установлению более тесных отношений между Россией и Африкой. «Они пытаются вернуть утраченное влияние и доминирующие позиции в бывших колониях, стремятся выкачивать сверхприбыли, эксплуатировать континент без оглядки и на людей, живущих здесь, и на экологические и другие риски», — сказал президент.

В августе представители Пентагона выразили обеспокоенность тем, что Россия и Китай расширяют свое влияние по всей Африке. Военные отметили, что Москва и Пекин активно наращивают экономические, дипломатические и культурные связи как минимум с десятью странами Африканского континента. Они посоветовали властям США также наращивать сотрудничество с Африкой, чтобы лишить Россию и Китай возможности получить полный доступ к портам, базам или воздушному пространству континента.

Путин дал интервью в преддверии саммита «Россия — Африка», который пройдет в Сочи 24 октября.

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