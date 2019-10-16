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В России появились «африканские» деньги

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Банк России объявил о выпуске в обращение памятной серебряной монеты. Она посвящена предстоящему саммиту Россия — Африка, который должен пройти в Сочи в конце октября. Об этом говорится в сообщении, опубликованном на сайте банка.

Деньги сделаны из серебра. На лицевой стороне монеты номиналом в три рубля изображен российский герб, а на обороте — многоцветная эмблема саммита, делящая поле монеты на две части; в верхней помещено выполненное в цвете изображение контура территории России, в нижней — африканского континента. Тираж монеты — три тысячи штук.

В начале сентября ЦБ выпустил монеты, посвященные Михаилу Калашникову. На монете расположен его рельефный портрет, в верхней части отчеканена надпись «конструктор оружия».

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