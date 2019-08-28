ЦБ увековечил ВГИК

Центральный банк России выпустил памятную серебряную монету в честь 100-летия Всероссийского государственного института кинематографии (ВГИК) имени С.А. Герасимова. Об этом говорится в сообщении на сайте ЦБ.

На оборотной стороне монеты, отчеканенной из серебра, находится логотип ВГИК на фоне рельефного изображения кинопленки. Тираж составил три тысячи штук, номинал — три рубля.

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Институт отметит 100-летие 1 сентября. ВГИК основан в 1919 году и является старейшим творческим вузом страны. Институт готовит творческих специалистов в области кинематографии, телевидения, видео и других экранных искусств. Он находится в ведении министерства культуры России и включен в Государственный свод особо ценных объектов культурного наследия народов Российской Федерации.

В середине августа 2019-го президент Владимир Путин объявил благодарность институту за заслуги в развитии культуры и искусства.

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