ЦБ выпустил монету к юбилею Высоцкого

Банк России 23 января выпустил в обращение памятную серебряную монету номиналом 25 рублей, сообщается в пресс-релизе ЦБ. Тираж монеты составит полторы тысячи штук.

На оборотной стороне монеты на фоне силуэтов коней изображен Владимир Высоцкий с гитарой, слева от него — меч, справа — годы жизни: 1938–1980. Вверху по окружности размещена надпись «Владимир Высоцкий».

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Планируется, что в 2018 году выпустят еще одну монету, посвященную музыканту. Ее номинал составит 2 рубля.

В апреле 2017 года ЦБ выпустил памятные монеты номиналом 2 рубля, посвященные Севастополю и Керчи.

На «керченской» монете изображены высадка десанта в ходе Керченско-Эльтигенской операции и медаль «Золотая звезда», а на «севастопольской» — памятник затопленным кораблям.

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