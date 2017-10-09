Общий вес сданных британцами монет сравнялся с массой 3,5 тысячи слонов

Жители Великобритании сдали монеты номиналом 1 фунт стерлингов, общая масса которых примерно равна весу 3,5 тысячи слонов или 900 двухэтажных автобусов. Об этом говорится в релизе казначейства страны.

В общей сложности поданные королевства сдали 1,2 миллиарда старых монет. «Эти монеты весят столько же, сколько примерно 3,5 тысячи слонов или 900 даблдекеров» — заявил исполнительный секретарь финансового ведомства Эндрю Джонс.

Казначейство таким образом напоминает, что в воскресенье, 15 октября, монета номиналом 1 фунт будет выведена из обращения. На смену старому круглому фунту фонд The Royal Mint (занимается эмиссией монет) выпустит 12-гранные монеты из желтого и белого металлов. Глава фонда Адам Лоуренс пояснил, что необходимость в новой монете обусловлена безопасностью. Такой фунт, по его словам, будет сложнее подделать.

Круглая монета в 1 фунт была введена в обращение в 1983 году. После 15 октября старые деньги все еще можно будет потратить, но только на благотворительность.