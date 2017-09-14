В Британии выпущена купюра в честь автора «Гордости и предубеждения»

Банк Англии выпустил в обращение новую 10-фунтовую купюру с изображением автора романа «Гордость и предубеждение» Джейн Остин. Об этом в четверг, 14 сентября, сообщили в пресс-службе регулятора.

На пластиковой банкноте отпечатан портрет писательницы и приведена цитата из произведения: «Говоря откровенно, я не знаю удовольствий, подобных чтению». На лицевую сторону британцы традиционно помещают изображение королевы Елизаветы II.

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Прочность новых купюр в 2,5 раза выше, чем у бумажных денег. Бумажная 10-фунтовая банкнота с изображением Чарльза Дарвина будет постепенно изыматься из обращения, отмечается в сообщении.

Новая купюра, как и выпущенная год назад банкнота достоинством пять фунтов, изготовлена с использованием компонентов, получаемых из животных жиров. Несмотря на протесты защитников животных и вегетарианцев, Банк Англии принял решение не исключать животные жиры из производства.

Наряду с Джейн Остин, банкноты Великобритании в сейчас украшают портреты политика Уинстона Черчилля, экономиста Адама Смита, промышленника Мэттью Болтона, изобретателя Джеймса Уатта.

В апреле The Telegraph сообщила, что в тексте на новых пластиковых пятифунтовых купюрах Банка Англии с изображением Уинстона Черчилля можно обнаружить пунктуационные ошибки, из-за чего цитата политика выглядит двусмысленной.

В марте в Великобритании были запущены новые двенадцатигранные монеты номиналом в один фунт.