Финансы
 

Банк Англии представил новые пластиковые 10 фунтов с Джейн Остин

Перейти в «Мою Ленту»

Банк Англии представил новую пластиковую 10-фунтовую купюру. На одной из сторон банкноты будет изображена писательница Джейн Остин. Во вторник, 18 июля, исполнилось 200 лет со дня ее смерти. Обновленные 10 фунтов поступят в обращение 14 сентября 2017 года. Соответствующая информация содержится на сайте британского регулятора.

На лицевую сторону банкноты традиционно поместят изображение королевы Елизаветы II. «Романы Остин и сегодня так же прекрасны, как и в момент публикации. Новые 10 фунтов будут пластиковыми, что сделает их прочнее, чище и долговечнее», — отметил управляющий Банка Англии Марк Карни.

Помимо портрета Остин, на банкноте будет размещена цитата из ее романа «Гордость и предубеждение»: «Говоря откровенно, я не знаю удовольствий, подобных чтению».

28 апреля британское издание The Telegraph сообщило, что в тексте на новых пластиковых пятифунтовых купюрах Банка Англии с изображением Уинстона Черчилля (их ввели в оборот осенью 2016-го) можно обнаружить пунктуационные ошибки. Рядом с портретом бывшего премьер-министра Великобритании помещена его цитата: «Мне нечего вам предложить, кроме крови, труда, слез и пота» (I have nothing to offer but blood, toil, tears and sweat). При этом в ее оформлении отсутствуют кавычки и точка. «Выглядит так, будто это произносят пять фунтов, а не Уинстон Черчилль. Определенно должны быть кавычки и точка», — считает профессор Оксфордского университета Тара Стаббс (Tara Stubbs).

В марте в Великобритании были запущены новые двенадцатигранные монеты номиналом в один фунт.

Перейти в «Мою Ленту»
Обсудить
Ссылки по теме
СМИ указали на двусмыленность надписи на новых британских купюрах
Великобритания выпустит двенадцатигранный фунт
Великобритания решила раздать долги XVIII века
Последние новости
Песков назвал слова главы ДНР о Малороссии его личной инициативой
В АСВ назвали дату начала выплат вкладчикам «Югры»
Daimler отзовет более трех миллионов дизельных автомобилей в Европе
Власти отказались от идеи заставлять курильщиков дольше работать
Козел пробил рогами стекло офиса в США
Трамп призвал дождаться краха системы Obamacare
В Донецке заявили об отказе Малороссии от долгов Киева
Другие материалы рубрики
Финансы00:01Сегодня
Гарегин Тосунян и Эльвира Набиуллина

За бортом минус восемь

Как нападки на Набиуллину привели к расколу в банковской среде
17:34Сегодня

Юдаева предупредила о бесконечно долгом периоде низких нефтяных цен

18:37Сегодня

Силуанов заявил о готовности отменить налог на покупку золота

15:10Сегодня

Добыча сланцевой нефти в США вырастет восьмой месяц подряд

Финансы00:0210 июля

Ренессанс не наступит

Как цепляется за жизнь старейший банк мира
10:2012 июля

СМИ сообщили о сокращении расходов россиян на ипотеку

16:43Сегодня

В Общественной палате предложили взять у богатых 500 миллиардов рублей

14:38Сегодня

В ЦБ заявили о недопустимости информационных атак на «Югру»

Финансы00:0117 июля

Порок на продажу

Как инвесторы вкладывают деньги в проституцию, наркотики и воздух
19:1111 июля

ПФР проверит информацию о возможной утечке данных более 17 тысяч человек

14:51Сегодня

Кудрин заявил о необходимости смены руководства АРБ

14:00Сегодня

Банк России провел перестановки в руководстве

Россия
Затяжной прыжок в могилу
Как приживалась в России готическая субкультура и почему не прижилась
Петр Порошенко«У Порошенко другая часть тела уже поджаривается»
Чем обернется создание Малороссии и что с этим делать Москве
«Попробуйте отвар ольховых шишек»
Какими врачами пополнятся наши поликлиники этой осенью
Названа причина пожара в здании-книжке на Новом Арбате
В Подмосковье заменят около 1,5 тысячи лифтов
Медведев посчитал Никитина готовым стать губернатором Новгородской области
Два человека погибли при столкновении поезда с легковушкой на Кубани
Все материалы
Мир
Бой за печень исламиста
Филиппинские военные с помощью иностранцев добивают боевиков в Марави
Федор Лукьянов: Больше не холодная война
Почему отношения с США будут очень плохими, но совсем другими
Верховный арбитр
Первое лицо Ирана: его роль и проблема преемственности
Более 500 мальчиков подверглись насилию в католическом хоре в Баварии за полвека
На греческом острове Лесбос произошли столкновения беженцев с полицией
Страстный имам и его детка
В Индонезии проповедника шариата отдали под суд за принуждение к порносъемкам
Индийский слон в ближневосточной лавке
Зачем премьер-министр Моди ездил в Израиль
Все материалы
Бывший СССР
Александр ЗахарченкоОт Новороссии до Малороссии
Почему в Донецке объявили о создании нового государства
В Одессе девушку попытались выкинуть из маршрутки за разговор на украинском
В Донецке заявили об отказе Малороссии от долгов Киева
Власти Эстонии отказались обосновать изъятие ребенка из семьи россиян
В Армении отказались дать русскому языку статус государственного
Турчинов нарек Малороссию Дебилороссией
В Донецке объявили новым языком государства малороссийский
Все материалы
Финансы
Гарегин Тосунян и Эльвира НабиуллинаЗа бортом минус восемь
Как нападки на Набиуллину привели к расколу в банковской среде
Юдаева предупредила о бесконечно долгом периоде низких нефтяных цен
Силуанов заявил о готовности отменить налог на покупку золота
Добыча сланцевой нефти в США вырастет восьмой месяц подряд
В Общественной палате предложили взять у богатых 500 миллиардов рублей
В ЦБ заявили о недопустимости информационных атак на «Югру»
Кудрин заявил о необходимости смены руководства АРБ
Все материалы
Бизнес
Разгромный учет
Получится ли у правительства навести порядок с оборотом спирта на рынке лекарств
Город молодых профессионалов
В Анапе в детском центре «Смена» готовится сборная WorldSkills Russia
«Для профессионала нет разницы, где строить бизнес»
Французский инвестор Александр Гарез — о лихих 1990-х и работе в России
Путин пообещал авиастроителям 60 миллиардов рублей
Apple Pay стал доступен держателям банковских карт «МегаФона»
Адвокат назвал абсурдными действия «Системы» в суде с «Роснефтью»
Правительство в приоритетном порядке поддержит экспорт туризма и образования
Все материалы
Силовые структуры
Подводный дефицит
Какие субмарины получит ВМФ России по новой госпрограмме вооружений
По ту сторону протеста
Как проходят несогласованные акции в Москве: версия бойцов Росгвардии
Заур Дадаев в Московском окружном военном судеВышло сроком
Почему главный фигурант дела об убийстве Немцова ушел от пожизненного
Виновнице ДТП с «пьяным» мальчиком попросили назначить срок ознакомления с делом
Минобороны назвало возможные сроки получения гиперзвуковой авиационной ракеты
Чемезов прокомментировал возможность локализации производства С-400 в Турции
Авиасалон МАКС-2019 с большой вероятностью пройдет в парке «Патриот»
Все материалы
Наука и техника
Опасные гады
Найден настоящий виновник старения и смерти
Железный человек
Почему первый киборг не хотел воевать на полях Первой мировой
Простой рецепт
Как спровоцировать революцию с кровавыми жертвами и беспощадными погромами
Представлено второе поколение Google Glass
Китаянка попыталась провезти под одеждой сотню iPhone
Американский робот-полицейский «покончил с собой»
Названа самая эффективная для здоровья головного мозга диета
Все материалы
Спорт
Евгения МедведеваЯпона мать
Как российская фигуристка Медведева свела с ума Японию
Непобежденному российскому бойцу предложили подписать контракт с UFC
СМИ сообщили о переходе Неймара в ПСЖ за 222 миллиона евро
В Москве стартовала самая протяженная велогонка в мире
На Ставрополье построили соломенную «Зенит-Арену» за 41 тысячу рублей
Роналду рассказал о беременности своей девушки
Сестра певицы Нюши стала семикратной чемпионкой мира по синхронному плаванию
Все материалы
Культура
Нет смерти для меня
В новостях все врут: Джордж А. Ромеро не умрет никогда
Живой и мертвые
Какими фильмами войдет в историю отец зомби-хоррора Джордж А. Ромеро
Амос Оз«Всемирная любовь кажется мне очень опасной»
Амос Оз о Христе, Иуде, национальном государстве и чужих ботинках
Вышел трейлер байопика о создателе «Чудо-женщины»
РПЦ полечила наркоманов мультфильмом «Сказ о Петре и Февронии»
Режиссер «Района №9» анонсировал продолжение
Представитель Баскова подтвердила сообщения о свадьбе с «Мисс Россией» в Грозном
Все материалы
Интернет и СМИ
Обмайниться можно
Кто прячется в горах ради миллионов долларов в биткоинах
Ученые рассказали о неспособности людей отличать фейковые фото
Одинокая корова мечтает познакомиться
Технологии спасают африканцев от нищеты и засухи
«России нужен спайс»
Русские звезды YouTube освоили рэп и продают хип-хоп-рекламу
В стене дома в Австралии нашли свиток с пророчествами местного Нострадамуса
В сети огорчились неожиданной концовкой смешной рекламы об интернет-зависимости
Мужчина принес ведро капусты на свидание с девушкой-веганом
Все материалы
Ценности
Соблазнительные формы
Эксперименты дизайнеров над отечественными спортсменами
По залету
Заполнится ли небо крылатыми автомобилями
Casio уменьшил часы G-Steel
Голландцы спустили на воду люксовое судно поддержки
Российский бренд выпустил носки в честь полотен из Третьяковской галереи
Bottega Veneta отправила супермоделей в заснеженный дом в Нью-Канаане
Audi изучит поведение миллениалов в автомобиле без водителя
Все материалы
Путешествия
Agios Spyridon Bay, with a sandy beach, Paleokastrista, island Corfu, Ionian Islands, Greece, Europe Photographer: © Norbert Probst«Визовый вопрос перестал быть препятствием для россиян»
Министр туризма Греции об all inclusive и предпочтениях российских туристов
В гостях у гейши
Особенности сексуальной культуры в современной Японии
Названы главные страхи россиян в первый день отпуска
Туристам предложили бесплатно переночевать рядом с футбольным полем в Германии
«Победа» в октябре откроет рейс между Москвой и Петербургом
Инвалидов и пенсионеров отправят путешествовать по России
Турбизнес отреагировал на сообщения о подготовке Украиной блокады Крыма
Все материалы
Из жизни
«В этой стране я ощущаю социальную стабильность»
История москвички, переехавшей в Бельгию
Наши руки не для скуки
Что крутили вместо спиннера в разные времена
Пост как улика
Антипример звезд: неверные супруги все чаще разоблачаются в соцсетях
Жительница Саудовской Аравии в мини-юбке заинтересовала религиозную полицию
На Таити определили чемпиона мира по лазанью на кокосовые пальмы
Американскую туристку разбудил схвативший за ногу медведь
На Тайване жена ушла от мужа из-за оставшихся без ответа сообщений в мессенджере
Все материалы
На чем ездят в Индии
Необычные и шокирующие автомобили из Индии
Самый доступный полный привод
Автомобили с полным приводом, за которые в России не просят целое состояние
Тест: угадай «Тойоту»
Бесчеловечный квиз для любителей (и ненавистников) японской марки
Новый «Аккорд»
5 фактов, которые вы должны знать о новом Honda Accord
Заезд 850-сильного «Демона» на четверть мили сняли от первого лица
Lotus сделает спорткар со сквозным отверстием в бампере
Электрокарами Faraday Future займется экс-глава BMW i
Все материалы
«Я ничего не делаю, и мне это нравится»
Откровения москвички, которая сдает жилье и принципиально не работает
Зарыться в песок
Купить квартиру на море теперь можно за миллион рублей и дешевле
Входят и выходят
Самые известные, необычные и дорогие бордели мира
Эксперты назвали минимальную стоимость ремонта квартиры в Москве
У вас упало
Что на самом деле происходит с ценами на квартиры в Москве
Американские студенты построили для бездомных жилье из мусора
Россиянам пообещали европейские ставки по ипотеке
Все материалы