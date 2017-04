СМИ указали на двусмыленную надпись на новых британских купюрах

В тексте на новых пластиковых пятифунтовых купюрах Банка Англии можно обнаружить пунктуационные ошибки. Об этом в пятницу, 28 апреля, пишет британское издание The Telegraph.

На банкнотах, рядом с портретом премьер-министра Великобритании Уинстона Черчилля помещена его цитата: «Мне нечего вам предложить, кроме крови, труда, слез и пота» (I have nothing to offer but blood, toil, tears and sweat) без кавычек и точки.

«Выглядит так, будто это произносят пять фунтов, а не Уинстон Черчилль. Определенно должны быть кавычки и точка», — прокомментировала оформление денежного знака профессор Оксфордского университета Тара Стаббс (Tara Stubbs).

Банк Англии пока не прокомментировал ситуацию, отмечает издание.

В марте в Великобритании также были запущены в оборот новые двенадцатигранные монеты номиналом в один фунт.

В конце 2016 года веганы и вегетарианцы Великобритании создали петицию с требованием запретить хождение в стране новой банкноты номиналом пять фунтов стерлингов из-за животных жиров в ее составе.

Новая купюра с изображением бывшего премьер-министра Уинстона Черчилля была введена в обращение в сентябре прошлого года. Банк Англии также планирует в ближайшие годы ввести в оборот десятифунтовую купюру с изображением писателя Джейн Остин и двадцатифунтовую с портретом художника Уильяма Тернера.