Великобритания выпустит двенадцатигранный фунт

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В конце марта в Великобритании будут выпущены новые двенадцатигранные монеты номиналом в один фунт. Об этом сообщается на сайте Королевского монетного двора.

По данным ведомства, сейчас приблизительно каждая тридцатая монета в один фунт является фальшивой. Старые круглые фунты будут изъяты из оборота до 15 октября 2017 года.

Смене монеты сопутствует информационная кампания, напоминающая британцам о необходимости перетряхнуть копилки и проверить карманы, чтобы не обеднеть ни на фунт.

Королевский монетный двор называет новую монету самой защищенной в мире. Она сделана из двух металлов: внешнее кольцо золотого цвета (никель и латунь), внутреннее кольцо — серебряного цвета (никелированный сплав). На новом фунте есть изображение, которое, подобно голограмме, меняется с символа £ на число 1, если смотреть на монету под разными углами. Также вокруг ободка на одной из сторон монеты есть микронадпись: «один фунт».

В сентябре 2016 года Банк Англии ввел в обращение пластиковую купюру номиналом в пять фунтов стерлингов, на которой изображен бывший премьер-министр Уинстон Черчилль.

Власти страны также планируют в ближайшие годы ввести в оборот десятифунтовую купюру с изображением писателя Джейн Остин и двадцатифунтовую — с портретом художника Уильяма Тернера.