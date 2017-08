Банк Англии продолжит выпускать купюры с салом вопреки протестам вегетарианцев

Банк Англии продолжит выпуск пластиковых купюр, при изготовлении которых используются компоненты из животных жиров. Соответствующее решение британский регулятор принял в четверг, 10 августа.

Производство пластиковых фунтов подвергается нападкам со стороны вегетарианцев и зоозащитников. Они обнаружили, что в полимерных гранулах содержится сало. Банк Англии потратил на выпуск таких банкнот 46 миллионов фунтов, но пообещал изучить обоснованность протестов.

«Банк заявляет, что изменений в составе полимера не будет», — подчеркнул регулятор. Там отметили, что при производстве денег используется полимер, содержащий менее 0,05 процента вещества с продуктами животного происхождения.

В Банке Англии также заявили, что альтернативой мог бы быть материал с пальмовым маслом. Но это приведет к дополнительным расходам в 16,5 миллиона фунтов в течение последующих 10 лет, а также к негативному воздействию на экологию.

18 июня британский ЦБ представил новую пластиковую 10-фунтовую купюру. На одной из сторон банкноты будет изображена писательница Джейн Остин.

В конце апреля The Telegraph сообщило, что в тексте на новых пластиковых пятифунтовых купюрах Банка Англии с изображением Уинстона Черчилля (их ввели в оборот осенью 2016-го) можно обнаружить пунктуационные ошибки. Рядом с портретом бывшего премьер-министра Великобритании помещена его цитата: «Мне нечего вам предложить, кроме крови, труда, слез и пота» (I have nothing to offer but blood, toil, tears and sweat). При этом в ее оформлении отсутствуют кавычки и точка. «Выглядит так, будто это произносят пять фунтов, а не Уинстон Черчилль. Определенно должны быть кавычки и точка», — считает профессор Оксфордского университета Тара Стаббс (Tara Stubbs).

В марте в Великобритании были запущены новые двенадцатигранные монеты номиналом в один фунт.