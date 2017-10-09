ЦБ отчеканит 100 миллионов тамбовских рублей

Банк России отчеканит 10 миллионов памятных монет номиналом 10 рублей в рамках серии «Российская Федерация» с изображением герба Тамбовской области. Об этом говорится в релизе ЦБ.

«Монета комбинированная, состоит из двух частей: диска, изготовленного из металла белого цвета, и внешнего кольца из металла желтого цвета», — отмечается в сообщении регулятора. На оборотной стороне монеты будет размещен герб региона.

ЦБ отмечает, что это 43-я монета в рамках серии «Российская Федерация», которые чеканят с 2005 года. Как и другие монеты серии, «тамбовская десятка» является законным средством наличного платежа на территории России и обязательна к приему во всех торговых точках без ограничений.

В апреле ЦБ выпустил памятные монеты номиналом 2 рубля, посвященные Севастополю и Керчи. На «керченской» монете изображены высадка десанта на берег в ходе Керченско-Эльтигенской десантной операции и медаль «Золотая звезда», а на «севастопольской» — памятник советским кораблям и советские солдаты.