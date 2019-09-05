ЦБ увековечил Михаила Калашникова

Центральный банк России выпустил в обращение памятные серебряные монеты. Они входят в серию «Выдающиеся личности России», которые посвящены 100-летию со дня рождения конструктора Михаила Калашникова и башкирского поэта Мустая Карима. Об этом говорится в сообщении, опубликованном на сайте Центробанка.

На посвященной конструктору монете расположен рельефный портрет Михаила Калашникова, в верхней части отчеканена надпись «конструктор оружия». «Монеты номиналом 2 рубля "Поэт Мустай Карим, к 100-летию со дня рождения (20.10.1919)", расположен рельефный портрет Мустая Карима, справа от портрета изображен летящий орел — герой стихотворения "Птиц выпускаю"», — говорится в сообщении банка. Тираж каждой из монет — три тысячи штук.

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В конце августа Центробанк выпустил памятную серебряную монету в честь 100-летия Всероссийского государственного института кинематографии (ВГИК) имени С.А. Герасимова. На оборотной стороне монеты, отчеканенной из серебра, находится логотип института на фоне рельефного изображения кинопленки.

В конце июля ЦБ анонсировал выпуск памятных серебряных монет, посвященных соединениям и воинским частям ядерного обеспечения.

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