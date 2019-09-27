Опубликовано фото поставленного в ЦАР российского оружия

Опубликовано фото российского оружия, поставленного в Центральноафриканскую Республику. Соответствующий снимок размещен в Telegram-канале WarGonzo.

Как сообщает РИА Новости, последняя партия прибыла в страну в сентябре. По словам министра иностранных дел России Сергея Лаврова, поставка оружия для нужд армии ЦАР проходила на безвозмездной основе и с ведома Совбеза ООН.

«В Центральноафриканской Республике российские инструкторы за последние полтора года подготовили свыше трех тысяч военнослужащих для армии этой суверенной страны», — отметил Лавров.

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В июне директор департамента Африки МИД России Андрей Кемарский заявил, что 30 российских военных отправятся в миссию ООН в Центральноафриканской Республике (ЦАР). По его словам, соответствующий указ подписал российский президент Владимир Путин.

Министр обороны ЦАР Мари Ноэль Кояра в январе сообщила, что в стране действует центр военной подготовки с российскими инструкторами, и не исключила появления на территории республики российской военной базы.

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