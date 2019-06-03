Россия отправит миротворцев в ЦАР

Тридцать российских военных могут в ближайшее время отправиться в миссию ООН в Центральноафриканской Республике (ЦАР). Об этом заявил директор департамента Африки МИД РФ Андрей Кемарский, его цитирует «Интерфакс».

«Было принято решение о направлении наших военных представителей, 30 человек, в миссию ООН. Оно состоится в ближайшее время», — сказал Кемарский. Соответствующий указ подписал в апреле 2019 года российский президент Владимир Путин.

В январе министр обороны ЦАР заявила, что в стране действует центр военной подготовки с российскими инструкторами, и не исключила появления на территории республики российской военной базы.

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В ноябре 2018 года сообщалось, что российские наемники, которых связывают с миллиардером Евгением Пригожиным, оказывают услуги по обеспечению безопасности в нескольких странах Африки. Среди них назывались Демократическая Республика Конго (ДРК), Судан, Ливия, Мадагаскар, Ангола, Гвинея, Гвинея-Бисау, Мозамбик, Зимбабве и ЦАР.

В МИД при этом сообщили, что 170 российских специалистов были направлены в ЦАР по договоренности с ее правительством и с одобрения Совета Безопасности ООН. В ведомстве пояснили, что находящиеся в стране специалисты из России помогают в укреплении вооруженных сил страны, и их «никоим образом нельзя отнести к категории наемников».

С 2013 года в ЦАР происходили вооруженные столкновения между сторонниками мусульманской группировки «Селека» и христианским ополчением «Антибалака».

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