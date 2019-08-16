Пентагон предупредил о росте влияния России в Африке

Россия и Китай расширяют свое влияние по всей Африке. Об этом представители Пентагона предупредили в конгрессе США, сообщает The Intercept.

Действующий и прошлый руководители Африканского командования вооруженных сил США Стивен Таунсенд и Томас Вальдхаузер пояснили, что Москва и Пекин активно наращивают экономические, дипломатические и культурные связи как минимум с десятью странами Африканского континента. Среди прочего они отметили взрывной рост товарооборота, внедрение проектов в атомной энергетике и нефтегазовом секторе, а также растущий рынок торговли оружием.

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Особо они акцентировали внимание конгрессменов на активность российских частных военных компаний в 15 африканских странах.

Генералы посоветовали законотворцам также наращивать сотрудничество с Африкой, чтобы лишить Россию и Китай возможности получить полный доступ к портам, базам или воздушному пространству континента. В противном случае свобода действий США на территории Африки и вокруг нее окажется под угрозой, резюмировали в Пентагоне.

В сентябре 2018 года газета The Guardian отметила, что усиление России в Африке застало Запад врасплох. Опрошенные газетой эксперты отметили, что Москва стала действовать активнее в 2018 году: в частности континент весной посетил глава российского МИД Сергей Лавров. Также стало известно о направлении в Центральноафриканскую Республику 175 российских инструкторов и безвозмездной поставке оружия и техники.

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