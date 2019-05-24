Кремль объяснил отправку военных специалистов в Конго

Российские специалисты займутся обслуживанием военной техники, поставленной из России в Конго. Об этом сообщил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. Его цитирует РИА Новости.

«Многие объекты этой техники могут дальше использоваться при соответствующем сервисе, как раз эти люди, которые будут туда направлены, они и будут заниматься обслуживанием этого имущества», — сказал Песков журналистам.

Материалы по теме Все оттенки черного Россия бросила Африку. Теперь там хозяйничает Китай — вернуться не выйдет

Накануне, 23 мая, Москва и Браззавиль заключили контракт на отправку российских военных специалистов в республику для обучения конголезцев эксплуатации и ремонту имеющейся в стране военной техники из России. Среди этого вооружения — бронированная и легкобронированная техника, реактивная и классическая артиллерия, вертолеты. В Минобороны России отметили, что эта техника доказала свою эффективность в борьбе с международным терроризмом в Сирии.

В тот же день президент Республики Конго Дени Сассу-Нгессо заявил, что Россия должна занять свое место в Африке. По его мнению, Москва могла бы играть значительную роль в восстановлении экономики, инфраструктуры и безопасности континента.

В 2018 году Россия отправила в Центральноафриканскую Республику пятерых военных и 170 гражданских инструкторов. Их задача — обучение местных военнослужащих навыкам обращения с оружием и техникой. Также стране была поставлена партия стрелкового вооружения и боеприпасов. В конце того же года сообщалось, что Москва готова усилить военное присутствие в Африке.

Больше интересного и удивительного — в нашем Instagram. Подписывайся!