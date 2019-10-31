Россия отреагировала на сообщения о гибели бойцов ЧВК Вагнера в Мозамбике

У посольства России в Мозамбике нет данных о гибели в этой стране пяти россиян. Об этом «Интерфаксу» сообщили в четверг, 31 октября, в дипмиссии в Мапуту.

«Не располагаем никакой информацией. Сами узнаем из СМИ с большим удивлением», — сказал собеседник агентства.

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О гибели пятерых российских наемников из ЧВК Вагнера сообщило 30 октября издание Carta de Moçambique. По его данным, это произошло 27 октября в провинции Кабу-Делгаду в результате нападения повстанцев. Они устроили засаду и открыли огонь по автомобилю, в котором ехали наемники и 20 сотрудников силовых структур страны. Затем они якобы обезглавили своих жертв и сожгли машину.

В октябре в Ливии погиб 55-летний журналист из Екатеринбурга Евгений Илюбаев. Он принимал участие в военных действиях как сотрудник ЧВК.

ЧВК Вагнера — неофициальное вооруженное формирование, которое связывают с российским бизнесменом Пригожиным. Считается, что его наемники оказывают услуги по обеспечению безопасности в нескольких странах Африки, в числе которых Демократическая Республика Конго, Судан, Ливия, Мадагаскар, Ангола, Гвинея, Гвинея-Бисау, Мозамбик, Зимбабве и Центральноафриканская Республика (ЦАР). По некоторым сведениям, они также принимали участие в боевых действиях в Донбассе и Сирии.

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