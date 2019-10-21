Появились подробности гибели работавшего в ЧВК российского журналиста

Журналист из Екатеринбурга Евгений Илюбаев погиб в Ливии во время авианалета. Об этом со ссылкой на источник сообщает издание Ura.ru.

По данным журналистов, обстрел велся из американского ударного вертолета AH-64 Apache («Апач»). Как пишет издание, Илюбаев воевал в составе частной военной компании (ЧВК) Вагнера, хозяином которой в СМИ называют миллиардера Евгения Пригожина. Факт гибели россиянина подтвердили в поселке Новоорск, откуда он родом. Похороны прошли 15 октября.

О гибели в Ливии Илюбаева 21 октября со ссылкой на источники сообщило издание Znak.com. По словам анонимного собеседника из окружения россиянина, 55-летний журналист принимал участие в военных действиях в Сирии и Ливии как сотрудник ЧВК и не один раз выезжал в зоны вооруженных конфликтов. Сообщалось, что Илюбаев около года назад получил медаль «За отвагу» за участие в спецоперациях.

ЧВК Вагнера — неофициальное вооруженное формирование, которое связывают с российским бизнесменом Пригожиным. Считается, что его наемники оказывают услуги по обеспечению безопасности в нескольких странах Африки, в числе которых Демократическая Республика Конго, Судан, Ливия, Мадагаскар, Ангола, Гвинея, Гвинея-Бисау, Мозамбик, Зимбабве и Центральноафриканская Республика. По некоторым сведениям, они также принимали участие в боевых действиях в Донбассе, Сирии и направлялись в Судан для поддержки президента Омара аль-Башира.

В Ливии в 2011 году началась гражданская война, в ходе которой был свергнут и убит правивший страной с 1969 года Муаммар Каддафи. Ливия в результате конфликта оказалась в ситуации двоевластия: на востоке в городе Тобрук заседает парламент, а на западе в Триполи — правительство национального согласия.

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