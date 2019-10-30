Пятерых бойцов ЧВК Вагнера убили в Мозамбике

Пятеро российских наемников из ЧВК Вагнера, которую связывают с петербургским бизнесменом Евгением Пригожиным, погибли в Мозамбике в результате нападения повстанцев. Об этом сообщает Carta de Mocambique со ссылкой на анонимные источники.

По данным издания, инцидент произошел 27 октября в провинции Кабу-Делгаду. Отмечается, что повстанцы устроили засаду и открыли огонь по автомобилю, в котором ехали наемники и сотрудники силовых структур страны. Также погибли 20 сотрудников мозамбикских сил антитеррора.

Министерство иностранных дел России пока не прокомментировало гибель россиян в Мозамбике.

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В октябре погиб 55-летний журналист из Екатеринбурга Евгений Илюбаев. Он принимал участие в военных действиях в Сирии и Ливии как сотрудник ЧВК. Около года назад за участие в спецоперациях Илюбаев получил медаль «За отвагу», которая вручалась ранее родственникам бойцов ЧВК Вагнера, погибших в Сирии.

ЧВК Вагнера — неофициальное вооруженное формирование, которое связывают с российским бизнесменом Пригожиным. Считается, что его наемники оказывают услуги по обеспечению безопасности в нескольких странах Африки, в числе которых Демократическая Республика Конго, Судан, Ливия, Мадагаскар, Ангола, Гвинея, Гвинея-Бисау, Мозамбик, Зимбабве и Центральноафриканская Республика (ЦАР). По некоторым сведениям, они также принимали участие в боевых действиях в Донбассе, Сирии и направлялись в Судан для поддержки президента Омара аль-Башира.

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