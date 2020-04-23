В Турции похвалили Россию за борьбу с коронавирусом

Россия очень разумно борется с коронавирусом SARS-CoV-2 благодаря дисциплине, вошедшей в российские обычаи за время советского периода. Таким образом россиян похвалил бывший министр иностранных дел Турции Яшар Якыш в беседе с корреспондентом «Ленты.ру» Хаялом Муаззином.

«Российское руководство, имею в виду [президента] Владимира Путина, который умеет очень грамотно управлять своей страной. Оцениваю его поступки, человеческое отношение, вне зависимости от политики, стоит на первом месте», — считает Якыш, некогда представлявший Анкару в ООН в Вене, Египте и Саудовской Аравии.

По мнению политика, лидерам других стран стоит брать пример с российского президента и объединяться в борьбе против глобальной эпидемии.

По состоянию на 23 апреля, всего в России заразились коронавирусом 62 773 человек. Больше всего заразившихся в Москве. Там зафиксировано 33 940 случаев коронавируса. За последние сутки заразились 1959 человек.

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