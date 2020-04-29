Полицейский застрелил нарушившего карантин мальчика

В Найроби, Кении, патрулирующие улицы во время комендантского часа полицейские случайно застрелили мальчика, который наблюдал за ними с балкона. Он умер в больнице от потери крови, сообщает CNN.

Мальчик вышел на балкон со своей сестрой, чтобы понаблюдать за полицейскими. По словам сестры погибшего, патрульные сначала посветили на них фонариком, а потом стали стрелять. Одна из пуль попала подростку в живот. Соседи отвезли его в госпиталь, но рана оказалась несовместима с жизнью.

Отмечается, что в Кении во время комендантского часа стражам порядка разрешено стрелять в нарушителей на поражение.

Правозащитники из организации Amnesty International насчитали в стране 16 жертв с момента введения комендантского часа. По их мнению, подобное применение силы терроризирует напуганное эпидемией население.

Ранее несвоевременность введения комендантского часа признали в Турции. Его ввели в 30 городах страны, включая Анкару и Стамбул. Это вызвало хаос и панику среди населения, из-за чего глава МВД страны подал в отставку. Глава кабмина Яшар Якыш отставку не подписал, но отметил, что комендантский час был введен несвоевременно.

Что происходит в России и в мире? Объясняем на нашем YouTube-канале. Подпишись!