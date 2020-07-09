Стало известно о решении Турции превратить Софийский собор в мечеть

Государственный совет Турции единогласно решил превратить собор Святой Софии в мечеть. Об этом у себя в Twitter cообщил журналист Рагып Сойлу со ссылкой на источники своих коллег в правительстве страны.

Ожидается, что об этом решении будет официально объявлено 10 июля. Как уточняет журналист, оппозиция страны не cобирается выступать против этого хода, отменяющего правительственное решение 1934 года.

Ранее депутаты Госдумы опубликовали проект обращения к Великому национальному собранию Турции по этому вопросу. По мнению депутатов, вопрос об изменении статуса собора чувствителен для граждан России. Они призвали предотвратить ущерб, который может быть нанесен «поспешным изменением статуса музея всемирного масштаба».

5 июня президент Реджеп Тайип Эрдоган поручил своим помощникам провести исследование с целью подготовить собор Святой Софии к официальному превращению в мечеть. 2 июля Верховный суд Турции постановил, что статус собора Святой Софии в Стамбуле может быть изменен указом президента страны.

Софийский собор был возведен по приказу императора Юстиниана в VI веке нашей эры. После того как турки захватили Константинополь, его сделали мечетью, но в 1935 году президент Ататюрк присвоил святыне статус музея.

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