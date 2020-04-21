Белорусские католики перенесли важный праздник из-за коронавируса

Белорусская католическая церковь решила перенести дату празднования Первого причастия на осень из-за распространения коронавируса. Об этом говорится на сайте Минско-Могилевской архиепархии.

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Митрополит церкви, архиепископ Тадеуш Кондрусевич заявил, что важный для католиков праздник переносится на сентябрь «ввиду сложной эпидемиологической ситуации в нашей стране и с учетом рекомендаций министерства здравоохранения». Конкретную дату для церемонии каждый приход определит самостоятельно.

Кроме того, на это время приостанавливается выдача таинства Подтверждения (Конфирмации), дальнейшие разъяснение митрополит советует получить у епископов.

Праздник Первого причастия проводится ежегодно. На нем дети впервые проходят причастие. К этому моменту они готовятся год. Конфирмация — индивидуальный обряд, одно из семи таинств католической церкви, его совершает епископ над подростками 12-16 лет. Целью обряда является подтверждение «зрелости» веры и ее укрепление у крещенного в детстве ребенка.

Ранее Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) настояла на том, что Белоруссия ввела умеренный карантин, в первую очередь прекратила все массовые мероприятия и перевела школьников и студентов на дистанционное обучение. Президент Александр Лукашенко неоднократно отказывался от ограничений, объясняя это отсутствием необходимости. На Пасху все церкви проводили богослужения в обычном режиме. Между тем число больных COVID-2019 за последние в Белоруссии выросло на треть и достигло 6264 человек, умер 51 пациент.

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