Белорусам пообещали не омрачать Новый год

Помощник президента Белорусии, инспектор по Минску Александр Барсуков пообещал сделать все возможное, чтобы не омрачить приближающиеся праздники. Об этом пишет Tut.by.

По его словам, правоохранительные органы сделают все возможное, чтобы минчане без происшествий отпраздновали Новый год.

«Порядок глава государства [Александр Лукашенко] дал команду навести — он будет наведен, кому как бы этого ни не хотелось. Если кто-то этого не хочет — пожалуйста, ребята, успокойтесь. Все. Все прошло, призадумайтесь немножко. Это чревато последствиями, с огнем играете», — сказал Барсуков.

Он уточнил, что Лукашенко «дал неделю на наведение порядка».

3 ноября Барсуков был освобожден от должности заместителя министра внутренних дел Белоруссии. Он был уволен со службы в органах внутренних дел в запас по возрасту с правом ношения формы и знаков различия.

В Белоруссии четвертый месяц продолжаются массовые акции протеста, начавшиеся после президентских выборов 9 августа. Согласно официальным результатам баллотировавшийся на шестой срок Лукашенко получил 80 процентов голосов.