В МИД Белоруссии назвали условие более крепкого сотрудничества Минска и Москвы

Глава МИД Белоруссии Владимир Макей назвал условие более крепкого сотрудничества Минска и Москвы: связи между странами были бы еще крепче без споров по нефти и газу. Об этом он заявил в интервью телеканалу «Беларусь 1», стенограмма опубликована на сайте белорусского ведомства.

«Если бы у нас не было споров по нефти, газу, то убежден, что торгово-экономическое, политическое взаимодействие было бы еще более мощным», — заявил Макей, комментируя отношения России и Белоруссии.

Министр отметил, что Россия является для республики стратегическим союзником и главным партнером. «И хотим мы этого или не хотим, но основной вектор, основная тяжесть нашего сотрудничества будет находиться в этом направлении. И от этого никто не отказывается, наоборот, мы заинтересованы в том, чтобы эти связи во всех сферах и областях укреплялись и углублялись», — подчеркнул Макей.

Ранее 22 ноября исполняющий обязанности министра здравоохранения Белоруссии Дмитрий Пиневич в эфире телеканала «Беларусь 1» назвал сроки производства российской вакцины от COVID-19 в республике. Первая партия в лабораторных условиях будет произведена уже в 2020 году, возможно, не на базе "Белмедпрепаратов", а на базе другого учреждения.