В Белоруссии назвали сроки производства российской вакцины от COVID-19

Исполняющий обязанности министра здравоохранения Белоруссии Дмитрий Пиневич в эфире телеканала «Беларусь 1» назвал сроки производства российской вакцины от COVID-19 в республике.

Первая партия в лабораторных условиях будет произведена уже в 2020 году. «Может быть, не на базе "Белмедпрепаратов", а на базе другого учреждения. Но это будет этот год. А масштабирование, промышленное производство — конечно, это будет следующий год», — сказал Пиневич.

Ранее президент Белоруссии Александр Лукашенко поручил проработать возможность производства в Белоруссии российской вакцины от коронавируса. Заняться этим вопросом «без шума и пыли» он поручил своему помощнику Александру Косинцу.

Первую в мире российскую вакцину от коронавируса разработал центр имени Гамалеи, Президент России Владимир Путин объявил о ее регистрации 11 августа, производство началось 15 августа.