В Белоруссии назвали дату начала вакцинации российским средством от коронавируса

Заместитель министра здравоохранения Белоруссии Александр Тарасенко заявил, что вакцинация российским препаратом «Спутник V» от коронавируса может начаться уже в 2021 году. Об этом главный государственный санитарный врач заявил в эфире телеканала «Беларусь 1», передает РИА Новости.

По его словам, предварительное решение о начале вакцинации в следующем году уже имеется. Замминистра подчеркнул, что, в первую очередь, вакцинацию пройдут медицинские работники, педагоги и сотрудники силовых структур. Тарасенко также добавил, что желательно привить как минимум 1,8 миллиона жителей страны или даже два миллиона.

Ранее президент Белоруссии Александр Лукашенко поручил проработать возможность производства в Белоруссии российской вакцины от коронавируса. Заняться этим вопросом «без шума и пыли» он поручил своему помощнику Александру Косинцу.

Первую в мире российскую вакцину от коронавируса разработал центр имени Гамалеи, Путин объявил о ее регистрации 11 августа, производство началось 15 августа. Прививки уже сделали министр обороны Сергей Шойгу и мэр Москвы Сергей Собянин.

Вторую российскую вакцину от COVID-19 — «ЭпиВакКорона» — производит центр «Вектор». Ее клинические испытания завершились 30 сентября, а 14 октября российский лидер объявил о ее регистрации. Производство препарата началось 27 октября.

Третью вакцину от коронавируса разрабатывает центр Чумакова. Она цельновирионная, в ней используются либо ослабленные, либо убитые вирусы, неспособные вызвать инфекционные заболевания.