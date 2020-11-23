Белоруссия призвала ЕС не выстраивать новую Берлинскую стену

Министр иностранных дел Белоруссии Владимир Макей заявил, что призывы к экономическим санкциям, которые звучат от оппозиции, являются большой опасностью для страны. Об этом сообщает Tut.by.

«Эти призывы к экономическим санкциям в моем понимании не просто большая глупость — это большая опасность для государственности <...> И если кто-то думает, что это принесет благо, то он глубоко ошибается. Конечно же, мы будем разговаривать с нашими западными партнерами в этом плане. Мне кажется, там существует больше понимания относительно того, стоит ли идти на подобные меры», — выразил уверенность Макей.

Он заверил, что власти обсуждают ответные меры на шаги со стороны Европейского союза (ЕС). Они могут затронуть, в частности, сотрудничество с Европейской комиссией и Евросоюзом по вопросам атомной энергетики, по общей борьбе с нелегальной иммиграцией, с трансграничной преступностью и с контрабандой наркотиков. «Надеюсь, что здравый смысл возобладает и ни у кого не появится желание выстраивать новые "Берлинские стены" в данной ситуации», — заявил Макей.

Ранее 23 ноября Министерство иностранных дел Белоруссии анонсировало расширение санкций против ЕС.

Евросоюз ввел санкции против 40 белорусских чиновников 2 октября. Президента страны Александра Лукашенко в первоначальном списке не оказалось, санкции были введены в отношении него 6 ноября. Они коснулись также 14 белорусских чиновников. Их активы будут заморожены, им запретят въезд в ЕС.

В Белоруссии четвертый месяц продолжаются массовые акции протеста, начавшиеся после президентских выборов 9 августа. Согласно официальным результатам баллотировавшийся на шестой срок Лукашенко получил 80 процентов голосов.

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