Появились подробности новых санкций ЕС против Белоруссии

Евросоюз готовит новый пакет санкций в отношении Белоруссии, чтобы поддержать демократические права народа страны. Об этом заявил верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель, передает ТАСС.
Дипломат указал, что подготовку мер решили начать «в ответ на насилие властей» Белоруссии. Боррель также поделился подробностями о том, кто попадет под ограничения. По его словам, в черных списках появятся не только чиновники и физические лица, но и госструктуры, организации и предприниматели.
Ранее сообщалось, что под санкции могут попасть субъекты, которые финансируют президента Белоруссии Александра Лукашенко. Решение ужесточить ограничения приняли главы МИД стран-членов ЕС, действовать новые меры начнут в течение нескольких недель.
6 ноября ЕС ввел санкции непосредственно против Лукашенко и еще 14 белорусских официальных лиц. Их активы заморожены, въезд в Евросоюз им запретили. В начале октября лидеры государств ЕС ввели санкции против 40 официальных лиц Белоруссии, причастных, по их мнению, к фальсификациям выборов и нарушениям прав человека. Белоруссия в ответ также вводит и расширяет санкции против стран Запада.
В Белоруссии с августа продолжаются массовые акции протеста. Участники требуют отставки Лукашенко, проведения новых выборов и наказания силовиков, ответственных за жестокие разгоны демонстрантов. Власти считают, что в ситуации видны элементы внешнего вмешательства.