В США призвали поскорее ввести санкции против властей Белоруссии и россиян

Член Конгресса США от Республиканской партии Кристофер Смит призвал Палату представителей как можно скорее принять «Акт о демократии, правах человека и суверенитете Белоруссии», предполагающий введение санкций против официальных лиц республики, ответственных за подавление протестов, и граждан России, причастных к этому. Заявление Смита опубликовано на сайте Палаты.

Автор законопроекта, поддержанного представителями обеих партий, указал, что президентские выборы в Белоруссии 9 августа были сфальсифицированы, а после этого власти насильно пытались подавить протесты. «Госпожа спикер, народ Белоруссии — особенно продемократические лидеры — отчаянно нуждается в нашей помощи. И им это нужно прямо сейчас», — указал Смит.

Он также назвал белорусскую оппозицию сплоченной, умной, принципиальной, стойкой и необычайно храброй.

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Помимо введения санкций, законопроект предполагает признание Координационного совета оппозиции законным органом для участия в диалоге о мирной передаче власти, призывает освободить всех политзаключенных и провести новые президентские выборы, а также не признает включение Белоруссии в Союзное государство с Россией.

«Приняв сегодня этот законопроект с последующим его одобрением в Сенате и подписанием закона президентом, мы можем не только подтвердить, но и значительно расширить нашу поддержку и солидарность с великим народом Белоруссии», — указал Смит.

Ожидается, что Палата представителей обсудит этот документ в среду, 18 ноября.

В начале октября США ввели санкции в отношении восьми госслужащих Белоруссии. Речь шла в том числе о министре внутренних дел Юрии Караеве, его заместителях Александре Барсукове и Юрии Назаренко, начальнике столичного ОМОН Дмитрии Балабе, заместителе командующего внутренними войсками МВД Белоруссии Хазалбеке Атабекове и начальнике ГУВД Мингорисполкома Иване Кубракове. Кроме того, под ограничения попали и сотрудники Центральной избирательной комиссии: запредседателя Вадим Ипатов и секретарь Елена Дмухайло.

Последние три месяца в Белоруссии проходят массовые протесты из-за официальных результатов президентских выборов 9 августа, согласно которым нынешний президент Александр Лукашенко набрал 80 процентов голосов. Оппозиция считает победительницей Светлану Тихановскую. По мнению Лукашенко, за организацией протестных акций стоит Запад.