В Белоруссии анонсировали новые масштабные учения с Россией

Белоруссия совместно с Россией проведет новые масштабные военные учения. Их анонсировал глава министерства обороны республики Виктор Хренин в разговоре с телеканалом «Беларусь 1».

По его словам, белорусско-российские учения «Запад-2021» пройдут на пяти полигонах республики. «Двадцать первый год — наша очередь принимать наших российских коллег», — пояснил министр.

Хренин добавил, что учениям будет предшествовать огромный комплекс подготовительных мероприятий, а их масштаб будет больше «Славянского братства-2020».

Учения «Славянское братство» прошли на территории Белоруссии в шестой раз. Второй этап российско-белорусских учений был направлен на демонстрацию способности отразить агрессию и обеспечить территориальную целостность Белоруссии. После них белорусские военные приняли участие в стратегических командно-штабных учениях «Кавказ-2020» на территории России.