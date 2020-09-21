В Белоруссии анонсировали второй этап учений «Славянское братство»

В Минобороны Белоруссии анонсировали второй этап совместных с Россией учений «Славянское братство». Об этом сообщает «Интерфакс».

Маневры пройдут с 22 по 25 сентября.

Уточняется, что решение было принято «на фоне складывающейся военно-политической обстановки вокруг Белоруссии». Стороны будут отрабатывать действия в интересах военной безопасности государства.

Всего в практических действиях будут задействованы около 6 тысяч военнослужащих, свыше 500 единиц боевой техники. При этом от Вооруженных сил России — около тысячи человек и до 100 единиц боевой техники.

13 сентября в Минобороны России назвали цель военных маневров. Они являются контртеррористическими и не направлены против других стран, отметили в оборонном ведомстве.

Ранее стало известно об отказе Сербии принять участие в учениях «Славянское братство-2020». По словам министра обороны страны Александра Вулина, Европейский союз потребовал, чтобы Белград отказался от маневров.

Учения «Славянское братство» прошли на территории Белоруссии в шестой раз. После них белорусские военные примут участие в стратегических командно-штабных учениях «Кавказ-2020» на территории России.