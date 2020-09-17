Лукашенко анонсировал второй этап учений «Славянское братство»

Президент Белоруссии Александр Лукашенко анонсировал второй этап российско-белорусских учений «Славянское братство». Об этом сообщает близкий к президентской пресс-службе Telegram-канал «Пул Первого».

В поздравительной телеграмме участницам женского форума он заявил, что новый этап учений в скором времени пройдет на территории Белоруссии.

Конкретных сроков Лукашенко не назвал, однако подчеркнул, что учения будут посвящены женщинам Белоруссии.

13 сентября в Минобороны России назвали цель военных маневров. Они являются контртеррористическими и не направлены против других стран, отметили в оборонном ведомстве.

Ранее стало известно об отказе Сербии принять участие в учениях «Славянское братство-2020». По словам министра обороны страны Александра Вулина, Европейский союз потребовал, чтобы Белград отказался от маневров.

Учения «Славянское братство» пройдут на территории Белоруссии в шестой раз. После них белорусские военные примут участие в стратегических командно-штабных учениях «Кавказ-2020» на территории России.