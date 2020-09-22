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Российские военные «отразят агрессию» на Белоруссию

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Фото: Виктор Толочко / РИА Новости

Второй этап российско-белорусских учений «Славянское братство-2020» направлен на демонстрацию способности отразить агрессию и обеспечить территориальную целостность Белоруссии. Об этом сообщает Минобороны республики в своем Telegram-канале.

Предусматривается работа сводной белорусско-российской тактической группы по освобождению гидротехнического узла, захваченного условным противником, рассказали в оборонном ведомстве.

Тактические действия сводной группы белорусских и российских военных включают десантирование парашютным и посадочным способом, преодоление участка реки на боевой технике.

Всего в практических действиях будут задействованы около шести тысяч военнослужащих, свыше 500 единиц боевой техники. При этом от Вооруженных сил России — около тысячи человек и до 100 единиц боевой техники.

Ранее стало известно об отказе Сербии принять участие в учениях «Славянское братство-2020». По словам министра обороны страны Александра Вулина, на этом настоял Европейский союз.

Учения «Славянское братство» проходят на территории Белоруссии в шестой раз. После них белорусские военные примут участие в стратегических командно-штабных маневрах «Кавказ-2020» на территории России.

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