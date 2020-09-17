Лукашенко закрыл границы с Польшей и Литвой из-за угрозы войны

Действующий президент Белоруссии Александр Лукашенко закрыл границы с двумя соседними странами — Польшей и Литвой — из-за угрозы войны. Об этом он заявил во время неожиданного визита на женский форум «За Беларусь», сообщает БЕЛТА.

По его словам, эти две страны активно поддерживают протесты в Белоруссии, поэтому он вынужден был «пол-армии поставить под ружье» и перекрыть западную госграницу, а также взять под усиленный контроль границу с «братской» Украиной.

Честно вам скажу, мы не знаем, что они (Польша и Литва) выбросят дальше. Мы понимаем, что в их арсенале осталось совсем немного приемов, прежде чем развязать горячую войну президент Белоруссии Александр Лукашенко

Лукашенко подчеркнул, что он вместе с министром обороны и президентом России Владимиром Путиным обсудил защиту общего Союзного государства и запланировал новый, второй этап недавно завершенных совместных учений «Славянское братство». Помимо этого, он публично обратился к обратился гражданам Литвы, Польши и Украины с призывом остановить «безумных политиков» и не дать превратить регион в театр военных действий.

В Кремле не подтвердили, что Белоруссия запросила новое вооружение

Ранее Лукашенко рассказал прессе, о чем беседовал с президентом России Владимиром Путиным во время своего визита в Сочи 14 сентября. По словам главы белорусского государства, он предложил и дальше проводить совместные учения, несмотря на негативную реакцию со стороны третьих стран.

Также близкий к пресс-службе Лукашенко Telegram-канал «Пул первого» опубликовал фрагмент переговоров президента Белоруссии с российским министров обороны Сергеем Шойгу, где политик просит поставить в Минск новые виды вооружения. Однако позже официальный представитель Кремля Дмитрий Песков опроверг эту информацию, сообщало РИА Новости.

В целом много взаимодействия по линии ВПК двух стран, что как раз укладывается в целом в наши двусторонние отношения. Но в той формулировке, как вы сказали, — нет. официальный представитель Кремля Дмитрий Песков о поставках нового вооружения Белоруссии

24 августа стало известно, что Белоруссия закупит у России несколько единиц новой военной техники — это БТР и боевые вертолеты Ми-35М, а также обновит систему ПВО до 2025 года. Также Минск заключил контракты на ремонт и обслуживание военной техники.

Лукашенко считает Польшу и Литву главной угрозой

Ранее президент Белоруссии неоднократно возмущался тем, что на территории Польши и Литвы проходят учения НАТО.

Лукашенко впервые подробно рассказал об угрозе военной агрессии в августе, после телефонных переговоров с Путиным. По его словам, тогда он сообщил Москве о возможной переброске к границам Белоруссии из Берлина американских самолетов, способных нести ядерное вооружение. Ответить на угрозу сможет совместная группировка России и Белоруссии, подчеркнул тогда он.

После встречи Лукашенко и Путина стало известно, что президент России дал приказ военным, участвующим в учениях на территории соседнего государства, возвращаться в места постоянной дислокации.

Помимо этого, Польша, Литва и Украина являются основными организаторами и спонсорами белорусского протеста, который идет уже шестую неделю, считает Лукашенко. Об этом он неоднократно заявлял публично и рассказывал на встречах с руководством России. В том числе он затронул тему протестов и иностранного вмешательства на последних переговорах в Сочи. Путин также высказал позицию Москвы по поводу белорусского кризиса и подчеркнул, что белорусы должны самостоятельно, «без подсказок извне» разобраться в сложившейся ситуации в стране и прийти к соглашению.

Кроме того, во время публичной части встречи президент Белоруссии заявил, что обстановка с митингами в стране более спокойная, чем видится в СМИ. «Есть красные линии, (...) которые никто не имеет права переходить. Пока эти красные линии никто не нарушал», — сказал Лукашенко. После этого стало известно, что Россия также расформировывает резерв силовиков, который был создан по просьбе белорусской стороны в рамках обязательств по договору о Союзном государстве.