Лавров рассказал о подогревающей ситуацию в Белоруссии Литве

Глава МИД России Сергей Лавров заявил, что некоторые страны Запада, в частности Литва, используют ситуацию в Белоруссии и подогревают ее. Об этом он заявил в интервью, опубликованном на сайте ведомства.

По словам министра, Литва руководит процессами и использует оппозицию республики «втемную». «Ситуация напряжена из-за того, что оппозиция, активно поддерживаемая некоторыми нашими западными коллегами, пытается оспорить результаты выборов, но я убежден, что вскоре ситуация нормализуется», — подчеркнул глава МИД.

По мнению Лаврова, вскоре работа по продвижению интеграционных процессов Белоруссии и России возобновится. Он призвал соседей республики, особенно Литву, «не диктовать свою волю» гражданам страны.

Протесты в Белоруссии продолжаются шестую неделю. Их участники требуют отставки Лукашенко, проведения новых выборов и наказания силовиков, ответственных за жестокие разгоны демонстрантов. Евросоюз отказал президенту Белоруссии в признании легитимности, в Кремле его, напротив, поддержали.

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