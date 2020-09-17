Помощник Лукашенко заявил о купировании угрозы силового захвата власти

Помощник президента Белоруссии Александра Лукашенко Валерий Бельский заявил, что в стране купирована угроза захвата власти. Об этом говорится в его комментарии на сайте БЕЛТА.

«Уличные бои ничего не дали. Противостояние на баррикадах проиграно. Угроза силового захвата власти купирована. Броуновское протестное движение помалу затихает», — утверждает Бельский.

Он полагает, что большинство граждан хочет скорее вернуться к спокойной и размеренной жизни, «к которой по-хорошему привыкли».

«Белорусы, пора очнуться! Эти шествия бессмысленны, оскорбительны для ваших соседей, памяти людей, которые видели БЧБ-символику на рукавах своих палачей. Таким образом осуществляется управляемое разложение нашей морали. Незыблемых, казалось, устоев», — призвал помощник Лукашенко.

В Белоруссии 9 августа состоялись президентские выборы, на которых, по данным ЦИК, Лукашенко набрал 80 процентов голосов. Это вызвало массовые протесты по всей стране, которые продолжаются шестую неделю. Первые акции жестко разгонялись. Были задержаны семь тысяч человек, многие из них рассказали об избиениях в изоляторах. Известно о гибели четырех человек.

Лукашенко утверждает, что за протестами стоит Запад, который разработал план уничтожения Белоруссии, состоящий из семи этапов.