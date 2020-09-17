Генпрокуратура Белоруссии проконтролирует отсутствие забастовок на предприятиях

Генпрокуратура Белоруссии проконтролирует отсутствие забастовочного движения на предприятиях республики. Об этом сообщает в своем Telegram-канале «Sputnik Беларусь».

В ведомстве подчеркнули, что «локомотивы национальной экономики не подвержены подобным информационным вбросам», однако ряд мелких предприятий поддержали анонсированную оппозицией забастовку 16 сентября.

При этом Генпрокуратура отмечает, что этот день на предприятиях назвали «санитарным». Местным властям поручено усилить контроль за соблюдением порядка работы и предоставления услуг. При выявлении нарушений виновных пообещали привлечь к ответственности.

После президентских выборов в Белоруссии, на которых, по данным ЦИК, действующий президент Александр Лукашенко набрал 80 процентов голосов, начались массовые протесты. Демонстранты требуют отставки президента страны и проведения честных выборов, произошли столкновения с силовиками, в ходе которых пострадали десятки людей.