США поддержали забастовки в Белоруссии

США поддерживают забастовки в Белоруссии. Об этом заявили в Госдепартаменте, передает Telegram-канал RT.

9 сентября в парламенте Белоруссии заявили, что отношения со странами, которые поддерживают белорусские протесты, могут быть подвергнуты пересмотру. До этого, в августе, глава республики Александр Лукашенко сказал, что Запад открыто финансирует массовые протесты в стране.

После президентских выборов в Белоруссии, на которых, по данным ЦИК, Лукашенко набрал 80 процентов голосов, начались массовые протесты. Демонстранты требуют отставки президента страны и проведения честных выборов, произошли столкновения с силовиками, в ходе которых пострадали десятки людей.