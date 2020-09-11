Группа стран ЕС захотела ввести безвизовый режим для белорусов

Премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий предложил союзникам страны по Вышеградской четверке — Венгрии, Словаки и Чехии — ввести безвизовый режим для белорусов, и они поддерживают это предложение. Об этом сообщает Reuters.

Моравецкий также рассказал, что на предстоящей встрече Совета Европы Вишеградская группа собирается предложить новый пакет мер по поддержке Белоруссии.

31 августа страны Прибалтики анонсировали санкции против президента Белоруссии Александра Лукашенко. Они будут включать запрет на въезд — это означает отмену официальных визитов главы государства.

О планах ввести санкции против первых лиц республики также сообщали и в ЕС и США. США же рассматривают введение санкций против семи граждан республики, которых считают ответственными за нарушения на выборах президента и массовое применение насилия против протестующих.

После президентских выборов в Белоруссии, на которых, по данным ЦИК, Лукашенко набрал 80 процентов голосов, начались массовые протесты. Демонстранты требуют отставки президента страны и проведения честных выборов, произошли столкновения с силовиками, в ходе которых пострадали десятки людей.