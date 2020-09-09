Польша открестилась от внешнего управления белорусскими протестами

Польша официально открестилась от внешнего управления белорусскими протестами из координационного центра под Варшавой. Соответствующее заявление сделал министр иностранных дел Польши Збигнев Рау в ответ на слова белорусского президента Александра Лукашенко, сообщает РИА Новости.

«Такая обидная для белорусского общества аргументация не заслуживает доверия ни в Белоруссии, ни в Польше», — заявил глава МИД. Он подчеркнул, что инсинуации Лукашенко абсурдны, и эти обвинения даже не стоят обращенного на них внимания.

Ранее президент Белоруссии заявлял, что за массовыми протестами, которые уже месяц продолжаются в республике, стоят Соединенные Штаты, действующие через специальные центры в Польше. Внешние силы намереваются «наклонить» мирную Белоруссию, «застрявшую у них как кость в горле», создать санитарный кордон и отделить ее от России, утверждал Лукашенко.

Президентские выборы в Белоруссии состоялись 9 августа. По официальным данным, действующий президент Александр Лукашенко набрал более 80 процентов голосов. Многие жители республики не признали итогов голосования. С вечера 9 августа в стране начались массовые протесты. Для разгона митингующих силовики Белоруссии применяли резиновые пули, дубинки, водометы, слезоточивый газ, светошумовые гранаты.