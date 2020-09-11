Жесткие задержания женщин в Белоруссии попали на видео

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В Белоруссии попали на видео жесткие задержания женщин, сообщает «Радыё Свабода».

В пятницу, 11 сентября, граждане собрались возле Минского областного суда, где рассматривается вопрос о законности забастовки на «Беларуськалии». Участники акции пришли поддержать горняков.

На опубликованных кадрах видно, как мужчина в гражданской одежде и маске подходит к группе людей. Одной из девушек удается снять с него маску, после чего ее хватают и заталкивают в автобус несколько силовиков в форме. Она упирается, другие женщины бросаются к ней на помощь и пытаются пристыдить сотрудников, но безуспешно.

Еще одну девушку затолкали в автобус, когда она попыталась помешать задержанию другого человека. Всего перед началом суда были задержаны минимум четверо граждан.

9 сентября в Минске задержали около десятка участниц женской акции в поддержку члена президиума Координационного совета оппозиции Марии Колесниковой, которая была арестована по делу о призывах к захвату власти.