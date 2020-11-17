Лукашенко объяснил многовекторную политику Белоруссии

Президент Белоруссии Александр Лукашенко объяснил, почему его страна проводит многовекторную внешнюю политику. Об этом сообщается на сайте главы республики.

На совещании по вопросам внешней политики Лукашенко заявил, что в последнее время в российских СМИ звучит критика Минска за многовекторность.

«Я удивляюсь и не совсем понимаю, почему против нашей многовекторности подскочили некие силы в Российской Федерации? Нам бы хотелось, чтобы они сказали, какие в связи с этим они имеют к нам претензии», — сказал Лукашенко.

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По его словам, «путь на многовекторность» не означает, что Минск «отворачивается от России». Половина белорусского экспорта продается на других рынках, и этот «экономический вектор» нужно обеспечивать политически и дипломатически, продолжил Лукашенко.

«Мы вынуждены проводить многовекторную политику в силу того, что находимся в центре Европы. Мы независимое суверенное государство, и нас к этому подталкивает экономика, благосостояние наших людей», — заключил он.

Ранее Лукашенко поблагодарил за поддержку Россию и Китай как «традиционных союзников» и обвинил Польшу и Литву в недружественной политике в отношении Белоруссии.