Президент Белоруссии Александр Лукашенко решил передать часть полномочий парламенту и правительству. Об этом сообщает «Sputnik Белоруссия».

«Народ, общество хотят перемен, и они замкнулись на президенте и его полномочиях. (...) Мы недавно договорились с руководством парламента, что для того, чтобы процентов на 70-80 полномочия президента передать парламенту, правительству, другим структурам, Конституцию ломать не надо», — заявил президент, комментируя тот факт, что решение по новому порядку взимания дорожного сбора будет рассматриваться на уровне парламента и правительства.

Также Лукашенко пообещал «честно и справедливо» распределить полномочия ко времени проведения Всебелорусского народного собрания. Он отметил, что острых вопросов в обществе осталось немного, и ряд решений по ним он уже принял, взяв ответственность на себя.

27 октября премьер-министр Белоруссии Роман Головченко объявил, что Всебелорусское народное собрание, на котором будет решаться вопрос о новой конституции страны, планируется провести в начале следующего года. Власти намерены разделить мероприятия на два блока — вопросы социально-экономического и общественно-политического развития страны.

В августе Лукашенко объявил, что готов передать часть своих президентских полномочий, но только после появления новой конституции.

Всебелорусское народное собрание — это форум представителей всех регионов страны и ключевых социально-экономических сфер жизни Белоруссии, посвященный проведению масштабных реформ. Делегатами на нем становятся представители всех ветвей власти, важнейших сфер производства и бизнеса, науки и образования, здравоохранения и культуры, а также общественные деятели. В современной истории Собрание уже проводилось пять раз: в 1996, 2001, 2006, 2010, 2016 годах.