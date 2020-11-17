Президент Белоруссии Александр Лукашенко дал прогноз развития ситуации в Нагорном Карабахе, передает БЕЛТА.

«Вновь полыхнуло на пространстве бывшего Советского Союза. На этот раз в Нагорном Карабахе. Завершившийся там горячий конфликт между нашими близкими партнерами — Арменией и Азербайджаном — теперь, по всей видимости, будет разворачиваться в дипломатической плоскости», — заявил глава республики.

Также белорусский президент отметил, что до настоящего мира в регионе пока далеко, так как необходимо обеспечить условия жизни для возвращающихся беженцев и гарантировать безопасность представителей национальных меньшинств.

13 ноября Лукашенко призвал страны, участвующие в интеграционных проектах с Россией и Белоруссией, «сплотиться и выступить единым фронтом». По его словам, углубление интеграции в рамках этих проектов поможет предотвратить цветные революции.

9 ноября лидеры России, Армении и Азербайджана приняли совместное заявление, предполагающее прекращение боевых действий в Нагорном Карабахе с 10 ноября. Стороны конфликта останавливаются на занятых ими позициях. Азербайджан получит контроль над территориями Агдамского, Газахского, Кельбаджарского и Лачинского районов. В регион войдут российские миротворцы. Подразделения будут развернуты вдоль линии соприкосновения и Лачинского коридора, который соединяет Нагорный Карабах с Арменией.