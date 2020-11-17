Создатель Nexta ответил Лукашенко на запрос о его выдаче

Основатель Telegram-канала Nexta 22-летний белорусский журналист Степан Путило ответил президенту Белоруссии Александру Лукашенко на запрос властей о его выдаче из Польши. Его видеообращение разместил Telegram-канал «Подъем».

Журналист передал привет Лукашенко и показал в камеру гениталии статуи, выполненной в античном стиле. «Александр Григорьевич, а это лично вам», — сказал он. Путило также в очередной раз обвинил Лукашенко в «фальсификации выборов, развязывании террора против оппозиции и применении силы против мирных демонстрантов».

16 ноября власти Белоруссии обратились к Польше и призвали в кратчайшие сроки выдать создателя Telegram-канала Nexta Степана Путило и бывшего главного редактора Романа Протасевича «с учетом общественной опасности их преступной деятельности». Путило в настоящий момент проживает в Польше.

Ранее СК Белоруссии возбудил в отношении Путило и Протасевича уголовные дела. Их обвиняют в организации массовых беспорядков в республике, а также в действиях, направленных на «возбуждение социальной вражды» в отношении представителей власти и силовиков страны.

Оба автора интернет-проекта находятся в межгосударственном розыске. В конце октября минский суд признал экстремистскими материалами Telegram-канал Nexta, который активно освещают протесты в Белоруссии, начавшиеся в августе после президентских выборов, и его логотип. После этого проект провел ребрендинг и стал называться Нехта — кириллицей вместо латиницы.