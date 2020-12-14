В Минске осудят 87-летнюю белоруску за вывешенный на балконе флаг

Октябрьский районный суд Минска 15 декабря рассмотрит дело против 87-летней пенсионерки Елизаветы Брусовой, которая вывесила на своем балконе бело-красно-белый флаг. Женщине грозит административный арест на срок до 15 суток, сообщает издание Tut.by.

Как рассказали родственники пенсионерки, сейчас она проживает с сыном и невесткой. В конце ноября семья приняла решение вывесить на своем балконе бело-красно-белый флаг в поддержу белорусских протестующих. Позже силовики арестовали сына пенсионерки, а на нее саму составили протокол «за незаконное пикетирование».

Отмечается, что пожилая женщина отказалась от адвокатов и собирается сама защищать себя в суде. «Она каждый день ходит на прогулки и уже придумала речь для суда. Говорит, если не дадут сказать речь, то у нее есть заготовленные несколько слов, но какие именно, она не признается», — рассказала внучка Брусовой Мария в интервью порталу.

По ее словам, Елизавета Брусова встретила Великую Отечественную войну в восьмилетнем возрасте в Витебске. Перед тем, как немецкие войска заняли город, она вместе с матерью и братом уехала в эвакуацию. До выхода на пенсию женщина была учителем русского языка и литературы.

Пенсионерка также поддерживает оппозицию и сравнивает ситуацию с происходящим в годы войны. «Рассуждает: вам в этой стране еще жить, а тут происходят нехорошие вещи, которые в своем детстве она уже проходила», — рассказала ее внучка.

Одним из символов протестов в Белоруссии является бело-красно-белое знамя (бел. бел-чырвона-белы сьцяг, БЧБ). В 1991-1995 годах оно было государственным флагом республики. На референдуме 1995-го большинство белорусов проголосовало за то, чтобы заменить его на красно-зеленый, напоминающий флаг Белорусской ССР. Президент Александр Лукашенко, принимавший в 1994-м президентскую присягу под бело-красно-белым флагом, считает, что он напрямую связан с нацистами.

В Белоруссии пятый месяц продолжаются массовые акции протеста, начавшиеся после президентских выборов 9 августа. Согласно официальным результатам, баллотировавшийся на шестой срок Лукашенко получил 80 процентов голосов. Оппозиция считает выборы сфальсифицированными.