Белорус сдал в милицию своих детей из-за бело-красно-белых штор

В Минске мужчина вызвал милицию, чтобы наказать своих взрослых детей, которые выкрасили шторы в квартире в бело-красно-белый цвет в поддержку белорусских протестующих, сообщает портал Tut.by.
О случившемся в интервью изданию сообщила дочь белоруса Ольга. Она рассказала, что проживает в квартире с отцом, братом, его женой и сыном. Женщина не стала называть имя родителя, но заявила, что он единственный, кто поддерживает действующего президента Белоруссии Александра Лукашенко среди всех членов семьи.
По словам Ольги, инцидент с милицией произошел 6 декабря, когда под окнами многоквартирного дома, где проживает ее семья, ОМОН жестко задержал несколько демонстрантов. После случившегося женщина с братом решили выразить поддержку задержанным и выкрасили шторы в одной из комнат в бело-красно-белый цвет. В ответ на это отец решил сдать своих детей силовикам.
«Его, наверное, все в тот день взбесило окончательно. Внезапно отец пришел к нам и сказал: "Я вызвал милицию". Мы сначала подумали, что это шутка, но, когда раздался звонок в дверь и за ней были двое милиционеров в штатском, мы оказались в шоке», — сказала Ольга. Приехавшие расценили поступок домочадцев как одиночный пикет. Они сфотографировали шторы и пообещали передать фотографии в суд.
Позже семье удалось договориться с силовиками удалить снимки в обмен на то, что они сорвут импровизированные «флаги» с окна. Отец семейства остался недоволен таким исходом. «Я бы еще могла понять, если бы он на мою мать вызвал: они в разводе. Но чтобы на сына, дочь и родного внука… Нам очень обидно», — заключила женщина.
Ранее в Минске милиция возбудила административное дело в отношении 87-летней пенсионерки, которая вывесила на своем балконе бело-красно-белый флаг. Пожилой женщине грозит до 15 суток ареста. Она сравнила последние события в Белоруссии с Великой Отечественной войной, которую застала в детстве.
Одним из символов протестов в Белоруссии является бело-красно-белое знамя (бел. «бел-чырвона-белы сьцяг», БЧБ). В 1991-1995 годах оно было государственным флагом республики. На референдуме 1995-го большинство белорусов проголосовали за то, чтобы заменить его на красно-зеленое, напоминающий флаг Белорусской ССР. Президент Александр Лукашенко, принимавший в 1994-м президентскую присягу под бело-красно-белым флагом, считает, что он напрямую связан с нацистами.