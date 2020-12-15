Белорус сдал в милицию своих детей из-за бело-красно-белых штор

В Минске мужчина вызвал милицию, чтобы наказать своих взрослых детей, которые выкрасили шторы в квартире в бело-красно-белый цвет в поддержку белорусских протестующих, сообщает портал Tut.by.

О случившемся в интервью изданию сообщила дочь белоруса Ольга. Она рассказала, что проживает в квартире с отцом, братом, его женой и сыном. Женщина не стала называть имя родителя, но заявила, что он единственный, кто поддерживает действующего президента Белоруссии Александра Лукашенко среди всех членов семьи.

Материалы по теме «Нам такое будущее не нужно» Белорусские студенты и преподаватели — о молодежных протестах, репрессиях и эмиграции Красно-белые идут Кто воевал под флагом белорусской оппозиции и почему он так раздражает Лукашенко

По словам Ольги, инцидент с милицией произошел 6 декабря, когда под окнами многоквартирного дома, где проживает ее семья, ОМОН жестко задержал несколько демонстрантов. После случившегося женщина с братом решили выразить поддержку задержанным и выкрасили шторы в одной из комнат в бело-красно-белый цвет. В ответ на это отец решил сдать своих детей силовикам.

«Его, наверное, все в тот день взбесило окончательно. Внезапно отец пришел к нам и сказал: "Я вызвал милицию". Мы сначала подумали, что это шутка, но, когда раздался звонок в дверь и за ней были двое милиционеров в штатском, мы оказались в шоке», — сказала Ольга. Приехавшие расценили поступок домочадцев как одиночный пикет. Они сфотографировали шторы и пообещали передать фотографии в суд.

Позже семье удалось договориться с силовиками удалить снимки в обмен на то, что они сорвут импровизированные «флаги» с окна. Отец семейства остался недоволен таким исходом. «Я бы еще могла понять, если бы он на мою мать вызвал: они в разводе. Но чтобы на сына, дочь и родного внука… Нам очень обидно», — заключила женщина.

Ранее в Минске милиция возбудила административное дело в отношении 87-летней пенсионерки, которая вывесила на своем балконе бело-красно-белый флаг. Пожилой женщине грозит до 15 суток ареста. Она сравнила последние события в Белоруссии с Великой Отечественной войной, которую застала в детстве.

Одним из символов протестов в Белоруссии является бело-красно-белое знамя (бел. «бел-чырвона-белы сьцяг», БЧБ). В 1991-1995 годах оно было государственным флагом республики. На референдуме 1995-го большинство белорусов проголосовали за то, чтобы заменить его на красно-зеленое, напоминающий флаг Белорусской ССР. Президент Александр Лукашенко, принимавший в 1994-м президентскую присягу под бело-красно-белым флагом, считает, что он напрямую связан с нацистами.