В Белоруссии установили ответственность за вывешивание бело-красно-белых флагов

Президент Белоруссии Александр Лукашенко утвердил поправки в кодекс об административных правонарушениях (КоАП) страны, согласно которым за использование запрещенной символики гражданам будут выписывать крупные штрафы. Об этом пишет «Sputnik Беларусь» со ссылкой на администрацию главы государства.

По новым правилам, за вывешивание бело-красно-белых флагов и соответствующей протестной атрибутики жителей страны будут штрафовать на 580 белорусских рублей (около 16,5 тысячи российских рублей). Для юридических лиц эта сумма установлена в несколько раз выше — 1740 белорусских рублей (около 49,5 тысячи российских).

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Новые меры административной ответственности будут применяться с 1 марта. Поправки были разработаны администрацией президента. Новый кодекс позиционируется как имеющий «предупредительной и профилактической» характер работы с правонарушениями.

В Белоруссии шестой месяц продолжаются протесты после президентских выборов 9 августа. Акции жестко подавляются силовиками. Были задержаны десятки тысяч людей, многие рассказали о пытках и избиениях в изоляторах. Четыре человека погибли при столкновениях с силовиками.

Одним из символов протестов в Белоруссии является бело-красно-белое знамя (бел. «бел-чырвона-белы сьцяг», БЧБ). В 1991-1995 годах оно было государственным флагом республики. На референдуме 1995-го большинство белорусов проголосовали за то, чтобы заменить его на красно-зеленое, напоминающий флаг Белорусской ССР. Президент Александр Лукашенко, принимавший в 1994-м президентскую присягу под бело-красно-белым флагом, считает, что он напрямую связан с нацистами.